مسئولة بمركز معلومات الوزراء لـ"أ ش أ": نشارك بأحدث إصداراتنا فى معرض الكتاب

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أكدت الدكتورة ريهام صادق مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن جناح المركز بمعرض القاهرة الدولى للكتاب يتضمن مجموعة من الإصدارات، أبرزها مجلة "آفاق مستقبلية" التى تلقى الضوء على عدد من الاتجاهات المتوقعة فى العديد من المجالات المختلفة.

وذكرت صادق، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركتها فعاليات معرض القاهرة للكتاب اليوم الأربعاء، أن مجلة "آفاق مستقبلية" هى الإصدار الأكبر من حيث التنوع والثقل الأكاديمى والعلمى، مشيرة إلى أن مشاركة المركز فى المعرض تأتى انطلاقا من دوره نحو إذكاء الوعى المجتمعي.

وقالت أن أكثر من 90 باحثا وخبيرا أكاديميا على رأسهم الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية والدكتور محمود محيى الدين الخبير الاقتصادى وكتاب أجانب شاركوا فى هذه المجلة٠

وأشارت إلى أن هناك سلسلة آفاقات وأحدثها آفاق الطاقة التى تتحدث عن الموضوعات البيئية والمناخية، لافتة إلى أن المركز يستخدما أحدث أساليب التكنولوجيا.

وتابعت "نستخدم التطبيق الخاص بنا ونعرض فيه على سبيل المثال البوابة الخاصة للتشريعات ولدينا أكثر من 286 تشريعا عاما ".

وذكرت أنه لدينا تطبيقاتنا الخاصة مثل تطبيق "نور" وهو عبارة عن مكتبة من البودكاست التى تساعد ذوى الإعاقة البصرية لتحسين جودة حياتهم وتطوير الكفاءات العلمية والبحثية الخاصة بالباحثين المكفوفين، مؤكدة أن دور المركز لا يقتصر فقط على دعم اتخاذ القرار وانما يحاول القيام بدوره المجتمعي.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الماضى وتستمر حتى 6 فبراير الجارى، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلانى شخصية معرض الطفل.

ويشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.