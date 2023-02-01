مد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير السياحة والآثار، بمد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة، أيهما أقرب.

وتضمن تشكيل اللجنة من 5 شخصيات من بين أعضاء المجلس المنتهى مدته وهم كالتالى عادل المصرى منير المصرى، رئيسًا للجنة وعضويه كل من هانى يان سويشانج، نائبًا للرئيس، وياسر محمد يسرى يوسف التاجورى، أمينًا للصندوق، وعلاء الدين محمد فتحى عبد العزيز، وهشام محمود محمد عبد الله أعضاء لجنة تسيير الأعمال.