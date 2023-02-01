اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يسلم "19 تروسيكل" للأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:56 م
محافظ كفر الشيخ يسلم "19 تروسيكل" للأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة محافظ كفر الشيخ خلال تسليم التروسكات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 19 تروسيكل مجاناً لـ19 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من جميع مراكز المحافظة، من خلال مبادرة "رزق حلال" بحديقة صنعاء، بتنسيق وحضور هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضور الدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، بديوان عام المحافظة، والدكتور أحمد مخيمر، مدير إحدى المؤسسات الاجتماعية، وعدد من المتطوعين بالمؤسسة.
 
وهنأ محافظ كفر الشيخ، الأسر على إتاحة فرصة عمل لرب الأسرة من خلال توفير التروسيكلات مجانا، مشيدا بالمشاركة المجتمعية لمؤسسة صناع الحياة مصر بكفر الشيخ.
 
محافظ كفر الشيخ خلال تسليم التروسكات
محافظ كفر الشيخ خلال تسليم التروسكات

جانب من اعمال التوزيع
جانب من أعمال التوزيع

تسليم 19 تروسيكل لاسر مستحقة من مركز كفر الشيخ
تسليم 19 تروسيكل لأسر مستحقة من مركز كفر الشيخ

التروسكلات التي تم تسليمها
التروسكلات التي تم تسليمها
 

كفر الشيخ

مشاركة مجتمعية

وزارة التضامن

اسر اولى بالرعاية

متطوعين

مبادرة مجتمعية



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