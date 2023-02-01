محافظ كفر الشيخ يسلم "19 تروسيكل" للأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 19 تروسيكل مجاناً لـ19 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من جميع مراكز المحافظة، من خلال مبادرة "رزق حلال" بحديقة صنعاء، بتنسيق وحضور هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضور الدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، بديوان عام المحافظة، والدكتور أحمد مخيمر، مدير إحدى المؤسسات الاجتماعية، وعدد من المتطوعين بالمؤسسة.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، الأسر على إتاحة فرصة عمل لرب الأسرة من خلال توفير التروسيكلات مجانا، مشيدا بالمشاركة المجتمعية لمؤسسة صناع الحياة مصر بكفر الشيخ.