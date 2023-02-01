حالة الطقس بكفر الشيخ توقف حركة الملاحة بميناء الصيد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، لموجة من الطقس السيء، والرياح الشديدة، المصحوبة بالأتربة، وموجة صقيع، إضافة لهطول أمطار، على جميع مدن وقرى المحافظة لليوم الثاني على التوالي، وسماء ملبدة بالغيوم، وتوقف حركة الملاحة في ميناء البحر المتوسط وميناء الصيد بالبرلس، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وأعلنت إدارة ميناء الصيد توقف حركة الملاحة بالميناء ورسمت السفن بالميناء وبحيرة البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، بينما كلف رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة حالة الطقس وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وأغلق ميناء الصيد بالبرلس نظرا لسوء الأحوال الجوية، وتوقف حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاحتمالية سقوط أمطار وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري ، اليوم الأحد، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت تنظيف وتطهير بالوعات الأمطار، وصيانة جميع الشبكات والمحطات إلى جانب هناك خطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن والقرى المحلية، بتحديد أماكن تجمع المياه والدفع بسيارات من أجل كسح وشفط مياه الأمطار أولا بأول، جاء ذلك بناء على ما توقعات هيئة الأرصاد المصرية من سقوط أمطار بكفر الشيخ.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود غطاء سحابي من السحب الرعدية الممطرة يغطي سماء الإسكندرية، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد أحيان.نومن المتوقع أن يؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ )،كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

كما أعلنت عن هبوب رياح شمالية باردة تهب علي مسطح البحر المتوسط بسرعات تتجاوز 60 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والاتربة كما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وأجواء باردة طوال اليوم علي شمال البلاد ومزيد من الاحساس ببرودة الطقس يسببه نشاط الرياح، والحرارة الآن في القاهرة 17 درجة والرؤية 1000 متر والظاهرة أتربه، وفرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية تتقدم الي داخل الدلتا مع الوقت ثم تزداد فرص سقوط الأمطار على شرق البلاد وسيناء مساء.







استمرار رفع مياه الامطار



جانب من هطول الامطار بشوا رع كفر الشيخ



جانب من هطول الامطار



هطول امطار بكفر الشيخ



