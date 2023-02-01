محافظ كفر الشيخ: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء محافظ كفر الشيخ ، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها منتصف الأسبوع المقبل، وما زالت أعمال التصحيح، ورد الدرجات والمراجعات النهائية مستمرة، لضمان دقة المراجعة ورصد الدرجات، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع فى أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.

ووجه محافظ كفر الشيخ التحية لكل من شارك أعمال الامتحانات من بداية عقدها، وكذلك كل المشاركين في أعمال التصحيح، في القطاعات الثلاث، إضافة العاملين بالكنترولات، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن أعمال الرصد مستمر لدرجات وكذلك أعمال التصحيح، والأهم ليس في سرعة استخراج النتيجة، ولكن فى دقة التصحيح والمراجعة، لينال كل طالب حقه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف عبدالله، أنه تفقد كنترول الشهادة الإعدادية لمتابعة أعمال الرصد والمراجعة المستمرة، لدرجات الطلاب، موجهاً بتكرار المراجعة لينال كل طالب حقه، وأنه وجه مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأنى في كافة الأعمال، مؤكداً أنه تابع أعمال رصد الدرجات فى غرف الكنترول وحث أعضاء الكنترول على الدقة فى أعمال رصد الدرجات وسرية العمل، مشيراً إلى أن أوراق طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحان في الفصل الدراسي الأول 63281 طالبا وطالبة مقسمين على ثلاثة قطاعات.