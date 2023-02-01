محافظ سوهاج يتابع أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان "

سوهاج عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج ، برئاسة هويدة الشافعي، بالتعاون مع إدارة التموين، بمتابعة معرض " أهلا رمضان "بمدينة طما، وعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للموطنين، مشيرة إلى توافر كيلو الأرز بسعر 14.5 جنيه، وكيلو السكر بسعر 14.5 جنيه، و زجاجة الزيت وزن 1 لتر بسعر 48 جنيه، لافتة إلى تكثيف حملات المتابعة للمرور على الأسواق والمحال التجارية بشوارع وقرى المركز، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضر متنوع وبيع بأزيد من التسعيرة، وضبط 55 زجاجة زيت منتهي الصلاحية، ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتوسع في إقامة معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التموينية للرقابة على الأسواق، بالتوازي مع توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للحد من زيادة الأسعار، ومنع الاحتكار، وتوفير كافة أنواع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين .

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد تفقد اليوم، وصول الدفعة الثانية من وزارة التنمية المحلية بعدد 39 ألف شجرة، منها " 36 ألف شجرة زيتون، و 2000 شجر "فرش زجاج"، و1000 شجرة "أكاسيا"، وذلك ضمن 170 ألف شجرة متنوعة سيتم تسليمها للمحافظة من الوزارة، لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " .

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بتخصيص مساحات أراضي مناسبة لزراعة الأشجار المثمرة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بما يتم زراعته من أشجار، ومراعاة أعمال الري والتهذيب بصفة دورية .