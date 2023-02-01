محافظ جنوب سيناء يوجه بالتوسع فى معارض أهلا رمضان وشوادر بيع السلع بالمدن

جنوب سيناء - فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماع المتابعة الدورى الأسبوعى اليوم، الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن، ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

بدأ الاجتماع بالسلام الوطنى ثم توجيهات المحافظ التى شدد فيها على رؤساء المدن بضرورة التلاحم مع المواطنين، وسرعة حل مشكلاتهم والتفكير خارج الصندوق، وإيجاد حلول غير تقليدية، والابداع، وتوفير السلع الغذائية ومجابهة استغلال واحتكار التجار، كما وجه بترشيد النفقات خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى مارس من العام الجاري، وتوجيه الإنفاق لصالح المواطن بالمحافظة وتوفير السلع الأساسية.

كما وجه فودة على ضرورة التوسع فى معارض أهلا رمضان بالمدن وشوادر بيع السلع المخفضة بجانب قوافل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023، وموقف تحصيل منظومة المخلفات الجديدة بشرم الشيخ، كما تم متابعة المشروعات الجارية بمدن المحافظة.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتوزيع سلع غذائية عبارة عن "سكر وأرز ودقيق وزيت" بالإضافة إلى اللحوم الواردة من وزارة الأوقاف "صكوك" على 1000 أسرة مستحقة بمدينة طور سيناء منهم 100 أسرة خلال لقاء المحافظ بهم و900 أسرة عن طريق كوبونات بالباركود لضمان وصول السلع لمستحقيها بطور سيناء وباقى مدن المحافظة بعد ان تم تدريب لرؤساء المدن عليها لضمان حق المستحقين ووصل الدعم لهم بكرامة . وخلال اللقاء أشاد المحافظ بجهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومجابهة الغلاء ومنع احتكار التجار مثمنا دور العديد من الوزارات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والبنوك، والهيئات الجهات المتعاونة، مشيرًا إلى أن تكلفة السلع كمرحلة أولى بلغت مليون جنيه عن طريق الجهود الذاتية مؤكدا أن هناك مرحلة أخرى قبل قدوم شهر رمضان المبارك، بالاضافة للقوافل التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وبلغت الكميات 5 طن مواد غذائية و2 طن لحوم تم إعداد الكشوف لمستحقيها من المواطنين بجميع مدن المحافظة المسجلين فى تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة والأرامل والطلقات، والأيتام وغير القادرين على الكسب.

وفى سياق متصل، استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بمدينة طور سيناء، وفد مؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وزيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وسامى عبد القادر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حيث تم خلال اللقاء عرض تقرير نتائج القافلة الطبية التابعة للمؤسسة خلال زيارتها لمدن طور سيناء ونويبع وسانت كاترين لشهر يناير 2023.