متابعة توافر وأسعار السلع الأساسية بمعرض أهلًا رمضان بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

أصدرت محافظة الإسماعيلية، بيانًا، قالت فيه، إنه تم متابعة معرض أهلًا رمضان الذي تم افتتاحه بحديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، وبالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والغرفة التجارية بالمحافظة، حيث تتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بنسبة تتراوح من 5٪ إلى 20٪ حسب السعر السائد في الأسواق وبجودة عالية وكميات وفيرة.

وأكد البيان أن هناك إقبال شديد من المواطنين على شراء جميع المنتجات مما يتسبب في نفاذ كثير من المواد الغذائية المعروضة وخاصة سلعتي الأرز المعبأ وزن 1 كيلوجرام بسعر 15 جنيه، والزيت وزن 700 جم بسعر 33 جنيه، ويتم توفير وطرح كميات جديدة حال نفاذ الكميات المعروضة.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، تتم أعمال المتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات المعروضة وسلامة وجودة السلع المعروضة.

وتتراوح أسعار السلع المعروضة اليوم الثلاثاء ما بين:

الأرز 15 – 18 جنيه.

السكر 18- 18.5 جنيه.

زيت ذرة 700 جم 48-52 جنيه.

زیت خلیط 700 جم 33-40 جنيه.

سمنة 1500 جم 92-97 جنيه.

دقيق معبأ 1 كجم 16- 18.5 جنيه.

مكرونة سائبة 1كجم 18.5 جنيه.

مكرونة معبأة 1 كجم 20-21 جنيه.

مكرونة معبأة 400 جم 8.5 – 10 جنيه.

حليب 1 لتر 22.5 – 29.5 جنيه.

خل 5 – 7.5 جنيه.

صلصة 20 – 22 جنيه

فول معبأ 400 جم 8.5 – 9.5 جنيه.

جبنه فيتا 500 جم 28 – 34 جنيه.

جبنه ثلاجة 60 – 65 جنيه.

جبنه بيضاء قديمة 95 – 98 جنيه.

جبنه رومي بطارخ 160 – 170 جنيه.

جبنه رومي وسط 144 – 150 جنيه.

جبنه رومي جديدة 136 – 140 جنيه.

طماطم 4- 5 جنيه.

بطاطس 5- 6 جنيه.

بصل 6- 605 جنيه.

فلفل 605 – 10 جنيه.

كوسة 5- 6 جنيه.

جزر 5- 6 جنيه.

بسلة 15 جنيه.

بطاطس فارم فريتس عبوة 2.5 كجم 75- 77 جنيه.

لحوم بلدية 170 جنيه.

لحوم مجمدة 500 جم (مفروم - كبدة - سجق - برجر - كفتة) 50 جنيه.

لحوم مكعبات مجمدة - حواوشي 60 جبنه.