محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة لمتابعة المشروعات التنموية

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدة موضوعات مع الأجهزة التنفيذية، وذلك بحضور اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، والنائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.

واستعرض المحافظ، عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل فى المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، لافتًا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الأعوام السابقة طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية والتى ساهمت فى تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازى لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تنموية، والاستمرار فى تنفيذ خطط التطوير فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول، وتخطو خطوات ثابتة نحو الريادة فى مختلف المجالات.

وفى سياق آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بإجمالى تسعة ونصف مليون جنيه من خلال ماكينات الصراف الآلى، وذلك عن الفترة من غرة يناير حتى 30 يونيه "لمدة ٦ أشهر"، ولأكثر من 40 جهة.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم صرف مبلغ تسعة ونصف مليون جنيه لأصحاب المعاشات بمحافظة بورسعيد كبدل للمنطقة الحرة، من خلال ماكينات الصراف الآلى، ومنافذ البريد.