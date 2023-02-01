محافظ بنى سويف يبحث السلبيات والملاحظات المرصودة من لجان المتابعة على الوحدات

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ما تم اتخاذه من إجراءات حيال الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة في جولاتها الميدانية على الوحدات المحلية والمجالس القروية، والتي كان المحافظ قد وجه بتنفيذها خلال مناقشته لتقارير المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بتلك الجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وتضمن التقرير، الذي عرضه أشرف حماد مدير المتابعة، الإشارة إلى أنه سبق المرور الميداني بدائرة مجلس قروي إقفهص مركز الفشن- وتم رصد عدة ملاحظات، وتم تكليف رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا وفنيا حيالها، ومنها استيفاء حالات الغياب دون سند قانوني، ومراجعة موقف محاضر البيئة والإشغالات على الطبيعة وحصر إشغالات الشوارع والتأكد من تحرير محاضر لها، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح بعض معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتلافى تلك السلبيات والملاحظات واتخاذ الإجراء المناسب حيالها،حيث تم عمل مقايسة تقديرية لإصلاح بعض معدات الحملة وتتم حاليًا أعمال الصيانة، بينما تم حصر المحال والأنشطة التجارية غير المرخصة وتوجيه إنذارات واستعجالات لأصحابها لسرعة ترخيصها وتقنين أوضاعها ، بجانب تنفيذ حملات لرفع إشغالات الطريق العام تم خلالها ورفع كافة الإشغالات التي تم رصدها، تحرير 180محضر إشغال والتصالح في 165 منها وفق القانون.