محافظ الوادى الجديد: تأمين محيط محطة صرف بلاط بعد ارتفاع منسوب أحواض المعالجة

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، فى بيان صحفي، أنه جرى تأمين المنطقة المحيطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ببلاط بعد زيادة منسوب المياه ببعض أحواض المعالجة، دون وقوع خسائر أو وصول المياه لمناطق الزراعات، مشيراً إلى أنه تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وقطاع الري بالمركز؛ لتأمين الجسور المحيطة بالبركة وحجز المياه، مشدداََ على المتابعة اللحظية للموقف للتعامل مع أي تطورات، وتشكيل لجنة لتعويض المزارعين في حال وجود خسائر.

وفى سياق متصل، وجه محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمباني التعامل مع الجمهور والمديريات والجهات الحكومية بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن، وذلك خلال جولته التفقدية، أمس الثلاثاء لمتابعة بدء أعمال الصرف الصحي وتمهيد ورصف الطرق الداخلية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

كما تابع خلال الجولة، الموقف الإنشائي لتجربة الوحدات السكنية الصديقة للبيئة باستخدام مواد بناء بيئية، حيث وجه بالبدء في أعمال البناء بعد الانتهاء من تصنيع الطوب المضغوط، وزيادة الطاقة الإنتاجية من الطوب بما يسهم في تعميم التجربة مستقبلاً وفقًا لنتائج التجربة الأولية.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن أنه في إطار خطة المحافظة لاستغلال مباني المديريات والجهات الحكومية المنتقلة لمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بعد افتتاحه. وبالتزامن مع توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد المتاحة، حيث تمت الموافقة على إنشاء فرع الجامعة بمدينة الخارجة بدلًا من المقترح السابق لإنشاءه بمدينة الداخلة؛ لسرعة افتتاح الفرع وتقليل الإغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في افتتاح فروع للجامعة بالمراكز.

وفى سياق آخر، تفقد محافظ الوادي الجديد، مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي بالطريق الدائري بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث أشاد المحافظ بمنظومة العمل داخل المصنع للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية واستخدامها في تصنيع الفحم بالإضافة إلى خط إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.