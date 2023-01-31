محافظ الوادي الجديد يتابع خطة التعاقدات التصديرية لتمور المحافظة ويوجه بالتوسع فيها

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، مجمع التمور التابع للمحافظة لمتابعة استكمال أعمال التطوير، وزيادة الطاقة التخزينية من محصول التمور، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد رجب مدير مديرية التموين بالمحافظة.

وأطلع المحافظ على خطة تسويق وتعاقد المصنع مع عدد من الدول منها روسيا وكندا و المغرب؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة، ووجّه باستغلال وحدات التخزين والحفظ الموجودة، في حفظ الخضروات وطرحها بالمبادرات التابعة للوحدات المحلية لخفض الأسعار، والتخفيف عن المواطنين.

وأشار الزملوط إلى البدء في تنفيذ وحدة تصنيع للتمور بمركز باريس، وتشغيل الوحدات التخزينية البالغ عددها 15 وحدة في حفظ المحصول بالمركز وتوفير فرص عمل لأبناءه.