محافظ الوادي الجديد يتابع خطة التعاقدات التصديرية لتمور المحافظة ويوجه بالتوسع فيها

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مجمع التمور التابع للمحافظة لمتابعة استكمال أعمال التطوير، وزيادة الطاقة التخزينية من محصول التمور، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد رجب مدير مديرية التموين بالمحافظة.
وأطلع المحافظ على خطة تسويق وتعاقد المصنع مع عدد من الدول منها روسيا وكندا و المغرب؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة، ووجّه باستغلال وحدات التخزين والحفظ الموجودة، في حفظ الخضروات وطرحها بالمبادرات التابعة للوحدات المحلية لخفض الأسعار، والتخفيف عن المواطنين.
وأشار الزملوط إلى البدء في تنفيذ وحدة تصنيع للتمور بمركز باريس، وتشغيل الوحدات التخزينية البالغ عددها 15 وحدة في حفظ المحصول بالمركز وتوفير فرص عمل لأبناءه.
وفى سياق متصل تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مقترح دراسة استغلال مبنى مديرية التربية والتعليم بالخارجة وتحويله لمدرسة نوعية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية والمهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة استغلال مباني المصالح والجهات الحكومية بعد انتقالها لمقر مجمع المصالح الحكومية.
ووجه المحافظ بحصر المباني داخل نطاق المديرية المقامة على مساحة 10 آلاف متر، وعرض مخطط الاستفادة منها وحصر الآثاث الموجود وإمكانية استغلاله بمواقع أخرى، كما اطمئن على سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية الخمس ورصد وتحليل النتائج بكل إدارة للوقوف على مستويات الطلاب.
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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