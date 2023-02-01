محافظ الأقصر يناقش دعم الصحة النفسية وعلاج الإدمان مع مسئولى الصحة.. صور

وبحث المستشار مصطفى ألهم، خلال اللقاء مع أمين أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، سبل توثيق وأواصر التعاون والجهود باستكمال أنشطة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمحافظة، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ أنشطة الأمانة، حيث تم خلال اللقاء استعراض تنفيذ تدريب برنامج "مستشار الأصدقاء" وهو برنامج لدعم الأقران لتعزيز ونشر الوعي بالصحة النفسية والذي تنفذه الامانة ويستهدف فئة المراهقين، وذلك إستكمالاً لنجاح انشطة الامانة خلال العام الماضي تحت مسمي "عام المراهقين"، والذي استهدف تركيز الأنشطة داخل المجتمع بهذه الفئة والتي تشكل حيزاً كبيراً من تعداد مصر.

وفى نفس السياق نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، فعاليات قافلة طبية يومي على مدار يومين بمقر وحدة الحميدات الصحية شرق بإدارة إسنا الصحية، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر)، حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على 910 حالة في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.



لقاء المحافظ مع مسئولى وزارة الصحة والسكان



محافظ الأقصر يناقش دعم الصحة النفسية وعلاج الإدمان