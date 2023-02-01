"تعليم الأقصر" تختتم اليوم فعاليات البرنامج التدريبى "أساسيات القيادة"

الأقصر – أحمد مرعى

تختتم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء الأول من فبراير، فعاليات البرنامج التدريبى "أساسيات القيادة"، المقدم من مشروع قوى عاملة مصر، والذى يستهدف مديرو ووكلاء مدارس التعليم الفنى، وذلك من محافظات الأقصر والبحيرة والمنيا وأسيوط.

ومن جانبه قام الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بزيارة لمقر التدريب ليطمئن على سير التدريب بشكل جيد، والترحيب بكافة الضيوف من المدربين والمتدربين، حيث أن المتدربين ليسوا أقصريين فقط بل من محافظات مختلفة منها البحيرة، المنيا، وأسيوط، حيث كان فى استقبال وكيل تعليم الأقصر كلًا من عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفنى، ومحمد هنداوى مسئول مشروع قوى عاملة مصر بمحافظة الأقصر.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أن التدريب الذى بدأ اليوم والمقدَم من مشروع قوى عاملة مصر مستمر حتى 1 فبراير ويهدف إلى تنمية مهارات القيادة لدى المتدربين، مضيفًا أنه يهدف مشروع قوى عاملة مصر إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية فى سوق العمل المصرى، ما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصرى، كما يساهم فى تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوى قادر على المنافسة".

فيما ترأس الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لجنة إجراء المقابلات للراغبين فى المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام " 2022-2023"، للمتقدمين لرؤساء مراكز ورؤساء لجان ومراقبين أوائل، مؤكدًا على إتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات، وسرد التعليمات منها تحرير رؤساء اللجان محضر بكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، ومشاركة العضو القانونى، وعضو لجنة الإدارة فى جميع أعمال الامتحانات، وتعريف رؤساء اللجان بمعدلات ندب الملاحظين، والمراقبين والمعاونين.

ومن الجدير بالذكر أن المقابلات يتم إجراؤها خلال إجازة نصف العام الدراسى، والتى بدأت أمس السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهى الإجازة يوم الخميس الموافق 9 فبراير، ومن المقرر أن تعقد امتحانات آخر العام للثانوية العامة خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وتم غلق باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة، لتبدأ المقابلات بالمديريات المتعددة.