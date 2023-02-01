محافظة المنيا الأولى فى تنفيذ برنامج "مشروعك" بإجمالى 22.9 ألف مشروع



وأشاد نائب المحافظ ، بجهود وزارة التنمية المحلية في تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب ، وكذلك الحرص على تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع تنفيذ مشروعات الحرف التراثية و اليدوية والحرفية ، والتسويق لها بشكل جيد من خلال تسهيل المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية ، والمنصة الالكترونية "أيادي مصر" والتي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي وشركة أي فاينانس للاستفادة من الاتجاه إلى التحول الرقمي في توسيع نطاق تسويق المنتجات .



وأوضح نائب المحافظ ، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ، هو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة لا تتعدى فائدتها الـ 5% ، من أجل تشجيع الشباب على العمل والحد من البطالة وتوفير فرص عمل، لافتاً إلى أن "مشروعك" يدعم التنمية الشاملة من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة الى منتجة ، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها ، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين .



هذا ويستهدف " مشروعك" كافة فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم، من خلال التوسع في إقامة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.