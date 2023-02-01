اليوم السابع
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كشف ملابسات العثور على جثة سيدة متفحمة بصحراء الجيزة.. طليقها قتلها

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:22 م
كشف ملابسات العثور على جثة سيدة متفحمة بصحراء الجيزة.. طليقها قتلها إسعاف - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بقتل طليقته والتخلص من جثمانها.

 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وأسفرت جهوده عن أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه حال تواجده رفقتها بالشقة محل سكنها حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها بالتعد عليها بالخنق مما أودى بحياتها وقام باصطحاب نجليهما سن 6، سن 7 لمنزل والدته وتوجه بجثمان المجنى عليها بالسيارة قيادته "مُستأجرة" لمنطقة صحراوية وقام بإضرام النيران بها، مستخدمًا كمية من البنزين، وقام بالإرشاد عن مكان الجثمان.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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