فتوى مجلس الدولة تلزم الأزهر بدفع 11 ألف جنيه للتأمين الصحى.. التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس) بأداء مبلغ مقداره (11188) جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

قالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يطبق على محافظة السويس بموجب قرار وزير الصحة رقم (129) لسنة 1993م، فمن ثمَّ يتعين على المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد التابعة لها.

وأضافت، وإذ ثبت أنها لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2009 حتى 2016 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقى عليها مبلغ مقداره (11188) جنيهًا، فمن ثم يتعين إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ولا ينال مما تقدم ما ذكرته المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس من أن المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أى رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة، إذ إن الجمعية العمومية قد استقر إفتاؤها على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا على أن المنطقة الأزهرية لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به على الرغم من أن الدفاتر الخاصة بذلك يحتفظ بها.