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ضبط 4 طن أرز أبيض فى مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بكفر الشيخ

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:43 م
ضبط 4 طن أرز أبيض فى مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بكفر الشيخ أرز أبيض
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ بإشراف مدير الأمن، من ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية بمدينة الحامول، وبحوزته كمية من الأرز الأبيض بدون مستندات، حجبها عن التداول، لبيعها بأزيد من التسعيرة.

وكانت حملة التموين برئاسة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط 4 طن أرز أبيض، معبأة فى شكائر، زنة 25 كيلو للشيكارة، فى مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، ملك  " أ.م.ا "، 46 سنة مقيم بمدينة الحامول، بدون فواتير ولا مستندات، بغرض بيعها بأزيد من التسعيرة وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


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