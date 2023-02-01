ضبط 120 زجاجة خمور و400 كيلو بن حصين بمحال مخالفة بحملة تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق ومصانع إنتاج السلع الغذائية والمخابز بالمحافظة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وعيد عبدالله وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، والمهندسة منال إحسان وكيلة المديرية، بتشديد الرقابة التموينية على الأنشطة التموينية المختلفة، وتحت إشراف مدير الإدارة أحمد رضا.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تشكلت الحملة، وأسفرت عن ضبط 2 محل لبيع الخمور بدون تصريح ببيع الخمور، وكذلك ضبط محمصة بن لحيازة سلع مستوردة بدون مستندات دالة على مصدرها مجهولة المصدر، وضبط مخبز بلدى للتصرف فى الدقيق، كما تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص للوزن، وكذلك ضبط مخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتابعت المديرية، أنه تم خلال الحملة ضبط 400 كيلو جرام بن حصى، وكذلك ضبط 120 زجاجة خمر مختلفة الأنواع، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من قبل جهات التحقيق.