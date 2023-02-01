ضبط مخالفات فى محلات بيع اللحوم فى حملة تموينية بالدقهلية.. صور

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت عدد من المحال التجارية والمنشآت الغذائية، حيث تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية، ابراهيم العرابى بجهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع الطب البيطرى والقوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم ضبط مطعم لحيازته 29 كيلو لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وضبط 6 محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها 195 كيلو لحين صدور قرار النيابة العامة، وضبط محلين لبيع اللحوم لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

تأتى تلك الحملات التموينية تنفيذ لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزين التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالتنسيق والتعاون مع العميد هانى أبوليله مدير مباحث التموين بالدقهلية، باستمرار الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية المعروض ومنع احتكار السلع.

وأكد السيد محمد، دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موكدًا على تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.