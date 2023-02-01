ضبط مواد مخدرة بقيمة مليون و300 ألف جنيه بمحافظتى الإسماعيلية وأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر (قسم شرطة ثان الإسماعيلية – مركز شرطة أبو صوير – مركز شرطة أسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وضبط مواد مخدرة بقيمة مليون و300 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريتي أمن (الإسماعيلية - أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الإسماعيلية:

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير ، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – عدد 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة، أبو صوير، وبحوزتها (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن أسيوط:

وفيما ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس (شابو)– بندقية آلية و 2 خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,300,000 جنيه تقريباً).