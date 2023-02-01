وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن وزارة التجارة الصينية ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين تدرس إضافة التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في إنتاج السبائك والرقائق، وهي بعض اللبنات الأساسية للألواح الشمسية، إلى قائمة التقنيات التي تخضع لضوابط التصدير.

ونقلت الصحيفة عن خبراء الصناعة، قولهم إن الصين تمثل حاليًا جميع إنتاج السبائك الشمسية والرقائق على مستوى العالم تقريبًا، فضلاً عن الكثير من المعدات المستخدمة في عملية التصنيع - خاصةً الألواح الشمسية واسعة النطاق التي تهيمن بشكل متزايد على السوق، كما كان التغيير المقترح من بين عشرات المراجعات المحتملة لقائمة الرقابة على الصادرات الصينية والتي تهدف إلى "تعزيز إدارة استيراد وتصدير التكنولوجيا"، وفقًا لإعلان الحكومة الصينية الصادر في أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضحت أن بكين طلبت تغيير الرقابة على الصادرات لكنها لم تقل علنًا متى ستتخذ قرارًا حيث لم يستجب بعد منظمو التجارة والتكنولوجيا الصينيون لطلبات التعليق، وأنه حال عدم تبني الخطة، سيُطلب من مصنعي الطاقة الشمسية الصينيين الحصول على ترخيص من سلطات التجارة الإقليمية لتصدير مثل هذه التقنيات.

وقال أبيجيل روس هوبر الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية صناعات الطاقة الشمسية في لوبي الأعمال في الولايات المتحدة -وفق "وول ستريت دورنال"- "قيود التصدير المقترحة من الصين هي العرض الأول بشأن الحاجة إلى التوسع السريع في تصنيع الطاقة الشمسية الأمريكية".

ويتم تصنيع الألواح الشمسية عن طريق استخراج السيليكون عالي الجودة من الكوارتز وتشكيله إلى سبائك أسطوانية، والتي يتم بعد ذلك تقطيعها إلى شرائح رقيقة ومعالجتها كيميائيًا لإنشاء خلايا قادرة على تحويل ضوء الشمس إلى طاقة. تستهدف ضوابط التصدير الصينية المقترحة المعدات والتقنيات الحاسمة للمراحل الوسطى من تلك العملية.

وأثارت الهيمنة الصينية على صناعة الألواح الشمسية قلق واضعي السياسات في الولايات المتحدة والهند وأوروبا، وكلها لديها خطط طموحة لزيادة كمية الطاقة الشمسية في مجالات الطاقة لديها.

وتسيطر الشركات الصينية على ما يقدر بـ 80 ٪ من سلسلة التوريد العالمية لتصنيع الطاقة الشمسية وتنتج ما يقرب من نصف جميع المعدات اللازمة لتصنيع الألواح الشمسية ومكوناتها، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس.

وتأتي من الصين جميع سبائك ورقائق السليكون ذات الحساسية الشمسية في العالم عدا 3٪ منها.

في الوقت الحالي، الشركات الصينية فقط هي القادرة على صنع رقائق أكبر من 182 و 210 ملم، وفقًا لشركة أبحاث السوق "تريندفورس" في تايبيه، بتايوان.

وتقول تريندفورس، إن من المتوقع أن تشكل الرقاقات الصينية، التي تسمح بتصنيع الألواح الشمسية الأرخص والأكثر كفاءة، بنسبة 96٪ من السوق العالمية في عام 2023.

وأقرت الولايات المتحدة العام الماضي تشريعًا يشجع على بناء مرافق تصنيع الطاقة الشمسية، وكشفت الشركات عن مليارات الدولارات في استثمارات المصانع نتيجة لذلك.

ولا توجد حاليًا مصانع تصنع السبائك أو الرقائق الشمسية في الولايات المتحدة، لكن شركتين على الأقل، "كيوسيلز" التابعة لمجموعة هانواها جروب الكورية الجنوبية وشركة "كيوبيك بي في إنك" التين توفران هذه الرقائق من المتوقع أن تصبح متصلة بالإنترنت في السنوات القليلة المقبلة.

وتشبه عملية صنع سبائك ورقائق السيليكون تلك المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات - وهي سلسلة إمداد تهيمن عليها الولايات المتحدة.

وفرض البيت الأبيض قيودًا واسعة النطاق على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين العام الماضي وهو تهديد يمس بتقويض الطموحات التكنولوجية للبلاد.