جامعة السادات تنظم قافلة طبية بقرية شنوان ضمن مبادرة حياة كريمة فى المنوفية

نظمت اليوم الخميس الإدارة العامة للمشروعات البيئية، مشروعا تنمويا متكاملا جديدا متعدد التخصصات لجامعة مدينة السادات لقرية "شنوان" بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وهى إحدى القرى المستهدفة بالمبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بهدف تحسين حياة المواطنين، وتوحيد جهود المؤسسات لتقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، القائمه بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور خالد جعفر ، نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية .

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد محمود جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروع التنموي متعدد التخصصات الطبيه، رافقه ندوات توعوية لأهالي القرية ، من أجل الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيره، وأن المشروع التنموي ضمن سلسلة من الخدمات التي تقدمها الجامعة للقري الأكثر إحتياجاً ، من خلال تقديم خدمات الكشف الطبي من نخبة متخصصة من الأطباء والصيادله، وصرف الأدوية العلاجيه بالمجان ، وأسفر المشروع التنموي عن توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان لـ 275حالة مرضية ( جلديه 70حاله ، عظام 115 حاله ،أطفال 90 حاله ) ، بينما تم عقد 6 ندوات تثقيفية توعوية من نخبه متميزه من المحاضرين المتخصصين من جامعة مدينة السادات، ومؤسسة حياة كريمة ، والمجلس القومي للمرأة، وبلغ عدد الحضور بالندوات (462) مستفيد ، ليكون إجمالى المستفيدين من المشروع التنموي (737 ) مستفيد.

وفى ذات السياق يكون حقق المشروع التنموي لجامعة مدينة السادات، هدفه من تقديم أشكال الدعم والخدمات للمجتمع المحيط من خلال منظومة عمل تعمل على حل مشكلات المجتمع والتفاعل معه ، حيث وجد قبول وإستحسان أهل القريه متمنيين المزيد من المشاريع التنموية والقوافل الطبيه