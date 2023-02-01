"صحة المنيا": تحرير 399 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة خلال عام 2022

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن ضبط 6790 منشأة مخالفة وتحرير 399 محضر غلق ادارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة خلال العام الماضي 2022، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.



أكد الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت خلال العام الماضي مرورا على 17 ألف و 596 منشأة طبية خاصة ، حيث تنوعت المنشآت الطبية بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وذلك في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر انه تم تحرير 29 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتم مصادرة المضبوطات، مشيرا ً إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 312 منشأة طبية خاصة ، بالإضافة إلى توفيق الاوضاع لـ 4337 منشأة، وإنذار 1742 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع و فحص 76 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.