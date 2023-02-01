صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية منبال بمطاى ضمن مبادرة حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءًا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية ضمن مبادرة حياة كريمة فى قرية منبال بمركز مطاى على مدار يومين متتاليين 1 و2 من فبراير الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قظ أعلنت عن تنفيذ 71 قافلة طبية على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال عام 2022 وذلك فى إطار جهود المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وبهدف الوصول لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أن المديرية نفذت 71 قافلة طبية بقرى المحافظة على مدار عام 2022، موضحًا أنه تم توقيع الكشف الطبى على 123 ألف و627 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 10147 تحاليل مختلفة وموجات صوتية لعدد 1869 حالة، ورسم قلب لعدد 124 حالة وأشعة سينية لعدد 411 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 7998 متردد، وتحويل للمستشفى 2386 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ 7272 مترددًا.