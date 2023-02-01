شباب ورياضة الأقصر تختتم الدورة التدريبية الحرفية فى مجال صناعة الأركت

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات الدورة التدريبية الحرفية فى مجال صناعة الأركت، وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتحت شعار "علمنى حرفة" بمركز شباب أولاد الشيخ، وتم توزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية على المشاركين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد قال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تم تنظيم التدريب فى ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب، وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم فى رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب، وذلك بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه تم تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية الحرفية فى مجال صناعة الأركت، تحت إشراف جيهان عبداللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب، وأشرف عبد الحميد مدير إدارة شباب أرمنت، وفريق عمل الإدارة صفية على عطية، وولاء محمود عبدالرحيم وأحمد زين العابدين.

فيما أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن الاستعداد على قدم وساق للمشاركة فى المهرجان الرياضى المجمع لمشروع "ألف بنت ألف حلم" فى القاهرة بالمركز الأوليمبى، حيث تجرى تدريبات واستعدادات قوية على مدار الأسبوع، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الشباب والرياضة "ألف بنت ألف حلم"، والذى يستهدف زيادة عدد الفتيات فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال المشروع.

وأوضح صلاح رشوان، أنه من المقرر أن تشارك محافظة الأقصر فى المهرجان الرياضى المجمع على مستوى الجمهورية وذلك يوم 16/1/2023، حيث تتم التدريبات الخاصة بمشروع "ألف بنت ألف حلم"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة الرياضة، ومحمود صابر مشرف المشروع، ومدربى المشروع الكابتن حسانين أبو الحجاج والكابتن شيماء عبد الحاكم.