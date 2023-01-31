زيارات للمعابد والمقابر الفرعونية للفوج الأول للرحلات الشتوية للنشء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت محافظة الأقصر، الفوج الاول من الرحلات الشتوية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة لطلائع المحافظات المختلفة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكد مدير شباب ورياضة الأقصر، على أهمية الرحلات السياحية والتثقيفية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك مرشدين سياحيين يصطحبون الطلائع فى تلك الزيارات للشرح بالمعابد ( بالأقصر البر الشرقى: معبد الكرنك، معبد الأقصر والبر الغربى: وادى الملوك - معبد حتشبسوت - معبد هابو، الصوت والضوء)، وذلك تحت إشراف مروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وعبد الستار توفيق على، وباتعة محمد فراج مشرفى الأفواج.

فيما أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن الاستعداد على قدم وساق للمشاركة فى المهرجان الرياضى المجمع لمشروع "ألف بنت ألف حلم" فى القاهرة بالمركز الأوليمبى، حيث تجرى تدريبات واستعدادات قوية على مدار الأسبوع، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الشباب والرياضة "ألف بنت ألف حلم"، والذى يستهدف زيادة عدد الفتيات فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال المشروع.

ويضيف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تشارك محافظة الأقصر فى المهرجان الرياضى المجمع على مستوى الجمهورية وذلك يوم 16/1/2023، حيث تتم التدريبات الخاصة بمشروع "ألف بنت ألف حلم"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة الرياضة، ومحمود صابر مشرف المشروع، ومدربى المشروع الكابتن حسانى أبو الحجاج والكابتن شيماء عبد الحاكم.



جانب من الزيارات فى وادى الملوك والملكات



جانب من زيارة وادى الملوك والملكات



جولة فوج الشباب والرياضة بمعبد حتشبسوت



رحلات فوج الشباب والرياضة بمعبد حتشبسوت



زيارات للمعابد والمقابر الفرعونية لأعضاء فوج الشباب والرياضة



زيارة الفوج لمعبد الملكة حتشبسوت



زيارة مقابر وادى الملوك غرب الأقصر



