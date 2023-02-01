وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ونائب مدير إدارة اللجنة المركزية للجنة المركزية كيم يونج أون، إن بيونج يانج ستقف دائمًا في نفس الخندق، جنبًا إلى جنب مع الجيش والشعب الروسي، وانتقدت قرار الولايات المتحدة بإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة (تاس) الروسية.



وعلقت زاخاروفا بالقول "كما تعلمون، هذا تقييم واقعي للغاية لأعمال واشنطن وأقمارها الصناعية التي تهدف إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا. نحن نقدر هذا الدعم المستمر والمنطق لبلدنا في سياق العملية العسكرية الخاصة".



وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن تصريحات كوريا الشمالية ليست مجرد "شعار سياسي"، بل هي موقف راسخ.



واختتمت بالقول "في واقع الأمر، فإن العديد من الدول الأخرى لديها موقف مماثل، حيث يتحدث بعضها علانية، لكن البعض يمتنع عن التضامن العلني معنا فقط بسبب الابتزاز والضغط الذي تمارسه عليهم واشنطن. لذلك، أظهرت بيونج يانج فقط موقفها السيادي والشجاع والحازم على الساحة الدولية".