رفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع مطروح مع استمرار رفع حالة الطوارئ.. صور

كتب -أحمد الزغبي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة فى إزالة تراكمات المياه بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولى وكافة الآثار الناجمة لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التى شهدتها مدن ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ مطروح، أنه تم تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مشددًا على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أى تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، مؤكدا على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية طبقًًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها.

على صعيد آخر، استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء بمكتبه المهندس طارق عبدالله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد بمطروح، مقدما له التهنئة لتوليه مهام عمله الجديد.

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، مع التأكيد على أهمية دور الأبنية التعليمية فى إنشاء وصيانة مدارس المحافظة لتوفير بيئة ملائمة للتعليم لطلاب مطروح والاشادة بتعاون الهيئة برئاسة اللواء يسرى الديب رئيس هيئة الابنية التعليمية فى إنشاء وصيانة عدد من المشروعات التعليمية والخدمية كان أخرها افتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد بمرسى مطروح.

وأشار مدير عام الأبنية التعليمية الجديد بمطروح إلى أنه جارى البت فى إنشاء 70 مدرسة جديدة، وتم الترسية على صيانة مدرستين وفقا لخطة الدولة لتحسين مناخ التعليم وتوفير بيئة آمنة للطلاب مع تقليل الكثافات بالفصول.



رفع مياه الأمطار (1)



رفع مياه الأمطار (2)



رفع مياه الأمطار (3)



