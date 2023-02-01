رئيس جامعة المنوفية يوجه بسرعة تعلية طوابق مستشفى الطوارئ بسعة 56 سرير رعاية

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر فبراير2023 بحضور أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى الزيارة التفقدية التى قام بها من أجل متابعة أعمال تعلية ثلاثة أدوار بمبني مستشفي الطوارئ والحالات الحرجة، وسير العمل بها، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة 56 سرير، بالإضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة 11 غرفة عمليات، أما الدور الأخير سيتم تخصيصه كقسم داخلي بسعة 60 سرير لخدمة مرضى الطوارئ.

وجه رئيس الجامعة بأهمية متابعة العمل فى هذا المشروع وكلف الدكتور عبدالرحمن السباعي عميد كلية الطب بوضع تصور كامل للاحتياجات والتجهيزات اللازمة لغرف العمليات.

وناقش رئيس الجامعة إمكانية تطوير نظام غرف العمليات بالمستشفى وتحويلها لنظام الكبسولات المغلقة وهو نظام تعقيم ذاتي وفقا للمواصفات العالمية، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.

وتم خلال الجلسة عرض ومناقشة جدول الأعمال الذى يضم الموقف التنفيذى للمنشآت، ولأعمال الصيانات خلال الشهر.