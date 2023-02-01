رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض العلوم والهندسة "آيسف" بكلية الحاسبات والمعلومات

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، اليوم الأربعاء، فعاليات ومشروعات معرض العلوم والهندسة "آيسف" للعام الدراسى 2022 2023 الذى تستضيفه كلية الحاسبات والمعلومات، ويضم معروضات للطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعى من سن 14 إلى سن 18 عاما الذى يقام تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لاختيار الأعمال والمشروعات المتميزة بالمعارض كما يشارك فى تنظيمه طلاب من كليات الطب والهندسة والحاسبات.

رافق رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية حاسبات ومعلومات والدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور مجدى مطر وكيل كلية العلوم ورئيس لجنة التحكيم وتقييم مشروعات الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن العدد الكلى للمشروعات المشاركة فى المعرض يبلغ 95 مشروعًا، بمشاركة 141 طالبا وأن لجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة، تضم 37 أستاذا من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب الهندسة، والعلوم، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، والتربية النوعية.

وأكد القاصد أثناء تفقده للمعرض على ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي، كما أشاد بالنماذج والمشروعات المعروضة للطلاب وأفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على الاستمرارية، كما أكد على ضرورة مساعدة الطلاب على تنفيذ الأفكار الجديدة التى تخدم المجتمع، حيث استمع إلى شرح أعمال الطلاب وحث الطلاب على طرح أفكارهم للمناقشة وطلبهم المساعدة من أساتذة وطلاب الجامعة المتميزين فى هذا المجال.

وتضم المشروعات المشاركة بالمعرض والتى تم عرضها بثلاث قاعات بالكلية أبحاث فى المجال السلوكى، والطبى والأجهزة الطبية والكيمياء والطاقة الكيميائية والفيزيائية، وعلوم البيئة والهندسة البيئية والميكانيكية والروبوت وبرامج السوفت والأنظمة المدمجة، وعلم النبات.