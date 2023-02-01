اليوم السابع
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رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يقدم "روشتة" للوقاية من الأمراض التنفسية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:39 م
رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يقدم "روشتة" للوقاية من الأمراض التنفسية الدكتور حسام حسنى
إبراهيم حسان

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الطقس المثار للأتربة ضار على أصحاب الأمراض التنفسية، لذلك يفضل جلوسهم فى المنزل خلال الطقس المتقلب.
 
وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن شرب السوائل الدافئة في الطقس المتقلب من أهم الأمور لدى أصحاب الأمراض التنفسية، ولاسيما الجيوب الأنفية، بجانب التغذية والتهوية السليمة، "من الخطأ أن يتم غلق النوافذ خلال الشتاء بداعي التدفئة، وهذا أمر غير صحي لأنه يجب تهوية الأماكن بشكل جيد".
 
وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "انتشار الفيروسات تنتشر بسبب عدم دخول الهواء إلى المنزل، لذلك يجب تهوية المنازل جيدا، أما فيما يتعلق بمتحورات كورونا، فيجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لأنها طوق النجاة للوقاية من كورونا".
 
وأكمل الدكتور حسام حسنى: "أصبح جزء من إجراءاتنا الاحترازية هي تلقي اللقاحات، واللقاحات تتطور وستشهد تطورا كبيرا في الفترة المقبلة حتى تكون ملازمة لأي متحور لفيروس كورونا".

كورونا

متحورات كوورنا

اخبار التليفزيون

حسام حسني

وزارة الصحة



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