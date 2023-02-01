حياة كريمة بقنا.. تبطين 80% من ترعة بقوص و95% من وحدة طب الأسرة بجراجوس

قنا صابر سعيد

ما زالت مشروعات حياة كريمة مستمرة فى مركز قوص جنوب محافظة قنا منذ الإعلان عن مرحلتها الأولى فى نجوع وقرى المركز الجنوبى، أيادى العمال لا تتوقف وحجم المشروعات يظهر واضحًا للجميع فى مجالات عديدة، منها مشروعات الصرف الصحى والغاز الطبيعى ومشروعات المياه والرصف والطرق والتبطين ومشروعات الصحة والشباب والرياضة أيضا، ويستعرض اليوم السابع نسب المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى بعدد من القرى

1. مشروع تبطين الترع بقرية الجمالية بقوص يصل إلى نسبة 80% من إجمالى الأعمال

2. مشروع مدرسة العصارة الابتدائية بقرية الجمالية بقوص يصل إلى نسبة 90%

3. مشروع وحدة طب الأسرة بجراجوس يصل لنسبة 95%

4. مشروع وحدة طب الأسرة بقرية الخرانقة يصل لنسبة 90%

5. مشروع وحدة طب الأسرة بقرية الجمالية يصل لنسبة 90%

6. مشروع طب الأسرة بقرية الشعرانى نسبة تنفيذ 95%

7. مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل بنجع رجب 85%

8. مشروع وحدة الشئون الاجتماعية بقرية الجمالية نسبة التنفيذ 80%