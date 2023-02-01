حملات نظافة وتجميل وتشجير تطوعية بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجح أبناء شمال سيناء بجهود تطوعية فى إعادة الجمال لشوارع وميادين مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد، بمبادرات مجتمعية تطوعية يقومون خلالها بأعمال التخلص من الركام وأكوام القمامة ودهان أرصفة وتشجيرها.

وقال الدكتور كريم صلاح سلام، أحد الشباب الداعمين والمشاركين فى المبادرة أن جميع أهالى مدينة العريش يشاركون وانهم كشباب من ابناء المدينة يشاركون مؤسسات الدولة فرحة التطهير من الإرهاب وبالتعاون مع المجتمع المدنى يواصلون حملتهم فى تنظيف المدينة وتجميلها.

وتابع أشرف حلاوة من الشباب المشاركين، أنهم يقدمون كل الدعم والمساعدة والمساندة من أجل أن تعود شوارع مدينة العريش كما كانت جميلة، لافتا انهم يؤدون دورهم دعما ومحبة للوطن.

وقال محمد حسن درغام من رموز مدينة العريش وأحد رجال الأعمال المبادرين فى التنفيذ إنهم انطلقوا للعمل منذ نحو اسبوعين ويواصلون يوميا بعد أن قاموا بتوفير لوادر وسيارات نقل فى حملة تجميل وتنظيف مفتوحة بدأت فى العريش وتوسعت ببقية مدن المحافظة لتكون مدينة العريش جميلة.

وأضاف أن المبادرة يشارك فيها جميع أهالى العريش بكل أطيافها ورجال أعمالها ومجتمعها المدنى، يتقدمهم رموزها من كافة أنحاء المدينة والعائلات، وتشمل نظافة وتشجير ودهان الأرصفة وأعمدة انارة وتزيين الشوارع.

ونجح 100 شاب من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش على ساحل شمال سيناء فى تجديد وتجميل ميدان ومسجد أبوبكر الصديق.

وقال إسلام عابد أحد الشباب المبادرين، إن الموقع يعد أحد أقدم وأهم الميادين وأقدمها بالعريش، وتم العمل بمشاركة معدات ثقيلة ولوادر وسيارات نقل وجليدر برفع كافة اكوام ومقالب القمامة فى مختلف أنحاء مدينة العريش، ومن بينها هذا الموقع الهام.

وأشار إلى أنه شارك فى هذا العمل 100 شاب متطوع من أبناء قبيلة الفواخرية، وقاموا خلال حملتهم التطوعية بتزيين ودهان محيط مسجد أبو بكر الصديق كما تم زراعة وتشجير حديقة المسجد.

من جانبهم قدم أهالى حى المساعيد أكبر أحياء مدينة العريش، مشاركتهم بدهان أعمدة وتجميل أسوار، وقال إبراهيم الكاشف أحد المشاركين، إنهم يشاركون أهل مدينة العريش فرحة التحميل والتنظيف وأنهم يقومون بواجبهم من خلال مشاركة من كل الأعمار يستهدفون من خلالها تنفيذ أعمال دهانات أعمدة انارة وتجميل اسوار بلوحات ولون علم مصر.

وأضاف أنه جارى التجهيز لإنشاء نصب تذكارى وسط حى المساعيد بجهود تطوعية تذكارا وترحما على أرواح الشهداء.

وتشهد مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء فعاليات داعمة لمبادرات تجميل مدن سيناء تضمنت ماراثون بالعريش وحملة نظافة وتجميل بالشيخ زويد.

وفى مدينة العريش تم تنظيم مارثون رياضى اخترق شوارع مدينة العريش دعما للمبادرات، واحتفالا بعيد الشرطة بمشاركة مجموعات من شباب الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والرياضة، وتقدمها رموز العمل الأهلى القائمين على مبادرة تجميل مدينة العريش من رجال أعمال وقيادات مجتمعية.

وفى مدينة الشيخ زويد انطلقت مجددا فعاليات تجميل المدينة بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية ورموز العائلات.

وكانت انطلقت مجموعات العمل لإزالة الركام والمخلفات التى تعيق حركة المواطنين كما تم تشجير بعض الطرق وتنفيذ أعمال الطلاء للأسوار والبلدورات لتجميل تلك المدن.

وشهد ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، رفع علم مصر على سارى تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بوسط الميدان.

وقال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، إن مبادرة "العريش جميلة" تشمل تنظيف الشوارع ورفع الركام بمعدات وفرها رجال أعمال، ودهان وتجميل شوارع، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنظيف وتجميل ميدان أبو بكر الصديق بقطاع غرب المدينة.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انطلاق مبادرة " معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية ويقوم مجلس المدينة بتوفير معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسى لمدينة بئر العبد.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد انطلاق مبادرة أهلية ينفذها المجتمع تحت عنوان " الشيخ زويد تبتسم"، وبدأ العمل برفع مخلفات الطرق الرئيسية للمدينة والطريق الدولي.

وانتشرت فى شوارع العريش معدات النقل الثقيل تابعة لرجال أعمال الذين اطلقوا فى هذا السياق تحت أسم " العريش نظيفة " مساهمة منهم فى حملة تنظيف المدينة، وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن المبادرة الشعبية تستهدف نظافة مدينة العريش، وتتم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وبعض رجال الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن أهم ما شجع على تنفيذ المبادرة أن الأوضاع أصبحت طبيعية فى المحافظة وخاصة العريش العاصمة، وذلك بفضل الجهود المتوالية التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين حيث يتم رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية، وأن توجيهات الرئيس السيسي كانت سباقة إلى التمهيد لمثل هذه المبادرة بقراره الجريء بإزالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع واعادة تشغيلها.

وأضاف المحافظ، أن الانفراجات التى تمت ومهدت للمبادرة بدأت بالتدريج، ولم يأت ذلك من فراغ، وإنما جاء بناء على دراسات أمنية وجهود متتالية للقوات المسلحة والشرطة وكافة الجهاز التنفيذى، مشيرا إلى أن هناك انفراجات أخرى تمس الحياة الاجتماعية للمواطنين ويجد المواطن كل يوم انجاز جديد غير مسبوق، ويشعر بجهود قواتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان وتيسير سبل الحياة أمامه.



المتطوعون



جانب من حملات النظافة بشمال سيناء



جانب من اعمال النظافة



جانب من حملات النظافة بشمال سيناء



المشاركون بالحملة



حملات نظافة بشمال سيناء



حملات نظافة بشمال سيناء



جانب من اعمال النظافة



جانب من اعمال النظافة