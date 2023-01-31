شعير وزيتون ولوز.. إنجازات زراعية جديدة للأهالى بشمال سيناء.. التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

ظهرت فى قرى الشيخ زويد بشمال سيناء، مساحات خضراء جديدة من مزارع الشعير والقمح واللوز والزيتون التى تم زراعتها على مياه الأمطار وأخرى على مياه آبار جوفية هذا الموسم.

ونشط المزارعون خلال هذا العام بعد تطهير قراهم وعودة الحياة لها باستصلاح الأراضى وزراعتها بجهود ذاتية، تحت إشراف ورعاية مؤسسات الدولة.

وشهدت المناطق الزراعية بقرى جنوب الشيخ زويد التي تنجح فيها زراعات القمح والشعير، توسع الأهالى فى قرية الجورة بزراعة مساحات إضافية هذا العام.

وقال "حسن أبو ملفي" من قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، إن المنطقة بها مساحات شاسعة من أجود الأراضى الزراعية التى يتوارثون زراعتها سنويا بالشعير.

وأضاف أنهم هذا العام توسعوا فى الزراعة على مياه الأمطار، لافتا إلى أنهم ينتظرون سقوط الغيث ليرتوى الزرع ويكون هذا الموسم الزراعى ناجحا .

وبدوره أشار "عبد اللطيف أبو زماط" من رموز قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، إلى انه تم هذا العام تم زراعة ما يقارب من 500 فدان جديدة من الشعير بقرية الظهير، بينما توسع الأهالى فى زراعات اللوز الزيتون.

وأشار " ياسر ابو عرادة " من قرية الخروبة غرب مدينة الشيخ زويد ان مناطقهم تعد ذات طبيعة خاصة فى نجاح زراعة الزيتون بها، مؤكدا أنهم كمزارعين هذا العام، وبعد عودتهم لقريتهم بعد تطهيرها وعودة الحياة الطبيعية لها، نجحوا خلال فترة وجيزة فى استصلاح وزراعة غالبية المساحات الزراعية وتحويلها لمزارع زيتون تم غرس شتلاته، والاستفادة من الفراغ بينها فى زراعة الشعير والقمح.

وتابع الحديث "جهاد الكوز" من قرية الخروبة انهم فى منطقة "الكوزة" بقرية الخروبة نجحوا فى استصلاح مساحات اراضى عادت لها الحياة وزراعتها بالزيتون مجددا .

وأشار "محمد أبو هاني" من منطقة " ابوهانى" بقرية الخروبة، إلى انه ومجموعة المزارعين حوله قام بزراعة 300 فدان بالزيتون و20 فدان شعير بالري بالتنقيط.



اشجار اللوز



اعمال الزراعة تتواصل



الشباب اثنا العمل بالزراعة بقرية الجورة



زراعات الشعير بقرية الظهير



زراعات القمح والشعير بقرية الخروبة



زراعة الزيتون بقرية الخروبة



زراعة الزيتون بقرية فى قرية الخروبة



زراعة الزيتون



سنابل الشعير بقرية الظهير



مزارع الشعير



مزارع خضراء بقرية الجورة



مساحات الزرع الاخضر