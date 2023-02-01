حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإيقاف البناء المخالف بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وشنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن 161ش عبد السلام عارف وفك الأعمدة الحديدية المجهزة للبناء والتحفظ على ونش وكمية من الأخشاب والمعدات المستخدمة فى المخالفة وكذا فك شدة خشبية بشارع الأمام النعمانى متفرع من إبن منقذ من ش الجلاء والتحفظ على كمية من الأخشاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية حيث تم ازالة حالة تعدى على أرض زراعية، عبارة عن بناء أسوار بقرية أبيس 8,10، فيما قام حى العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن غرف وأسوار فى المهد على مساحة نحو 60 م2 بقرية الكرنك النهضة تم إزالتها بالكامل.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف.