حبس شاب تسبب فى وفاة طفل وإصابة والدته أثناء قيادته سيارة بالإسكندرية

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه فى وفاة طفل أثناء قيادته السيارة بأحد شوارع الإسكندرية وإصابة والدته، وقررت تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.

البداية تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم فى شارع المشير انتقل الأجهزة الأمنية وضباط المرور وتبين إصابة سيدة وطفل لفظ أنفاسه الأخيرة فى حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجلة القيادة فى ساعات متأخرة من الليل وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتسبب فى الحادث والسيارات تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة.

وفى وقت سابق، قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية التصريح بدفن جثمان طفلة سقطت في بئر مصعد عقار بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، حيث عثر على جثمانها في بئر المصعد بعد تغيبها لفترة وعدم وجودها، وبعد مراجعة الكاميرات المواجهة للعقار لم يثبت خروجها أو توجد في شقة جدتها المتواجدة في ذات العقار ليتم العثور عليها متوفية، وبدأت الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة تُدعى «جنى» تبلغ من العمر 13 عاما، عن اختفائها من محل سكنها بأحد العقارات بمنطقة فكتور عما نويل بسموحة.

وانتقلت الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة الطفلة داخل بئر الأسانسير، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، وكشفت المعاينة الأولية، أن الطفلة فتحت باب الأسانسير ولم تتواجد فيه الكابينة، فسقطت داخله من الدور العاشر علوي، ولقيت مصرعها في الحال، وذلك أثناء نزولها إلى جدتها التي تسكن بنفس العقار، ولم تكتشف أسرتها الواقعة إلا بعد أن تأخرت ولم تذهب لجدتها أو تصعد مره أخرى.