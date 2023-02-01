مصرع طفل وإصابة سيدة فى حادث تصادم سيارتين بالإسكندرية

لقى طفل مصرعه وأصيبت سيدة فى حادث تصادم سيارتين فى شارع المشير بمنطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية ، وتم نقله إلى مشرحة كوم الدكة والسيدة للمستشفى لتلقى العلاج.
البداية تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم فى شارع المشير انتقل الأجهزة الأمنية وضباط المرور، وتبين إصابة سيدة وطفل لفظ أنفاسه الأخيرة فى حادث تصادم سيارتين، بعد اختلال عجلة القيادة فى ساعات متأخرة من الليل، وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتمت إزالة آثار الحادث وفتح الطريق.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتسبب فى الحادث والسيارات تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة.
مصرع طفل وإصابة سيدة فى حادث تصادم سيارتين بالإسكندريةالأربعاء، 01 فبراير 2023 09:43 ص
جثة - ارشيفية
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لقى طفل مصرعه وأصيبت سيدة فى حادث تصادم سيارتين فى شارع المشير بمنطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية ، وتم نقله إلى مشرحة كوم الدكة والسيدة للمستشفى لتلقى العلاج.
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