اليوم السابع
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مصرع طفل وإصابة سيدة فى حادث تصادم سيارتين بالإسكندرية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:43 ص
مصرع طفل وإصابة سيدة فى حادث تصادم سيارتين بالإسكندرية جثة - ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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لقى طفل مصرعه وأصيبت سيدة فى حادث تصادم سيارتين فى شارع المشير بمنطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية ، وتم نقله إلى مشرحة كوم الدكة والسيدة للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم فى شارع المشير انتقل الأجهزة الأمنية وضباط المرور، وتبين إصابة سيدة وطفل لفظ أنفاسه الأخيرة فى حادث تصادم سيارتين، بعد اختلال عجلة القيادة فى ساعات متأخرة من الليل، وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتمت إزالة آثار الحادث وفتح الطريق.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتسبب فى الحادث والسيارات تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة.


محافظة الإسكندرية

أمن الإسكندرية

الاجهزة الأمنية بالإسكندرية

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