حاكمة ساوث كارولينا أول جمهورية تعلن رسميا ترشحها أمام ترامب بانتخابات 2024

كتبت: نهال أبو السعود

تخطط نيكى هايلى، السفيرة الأمريكية السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية ساوث كارولينا، للإعلان عن ترشحها للرئاسة لتكون بذلك أول منافس جمهورى رسمى أمام دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة 2024 فى وقت يعيد فيه المرشحون المحتملون الآخرون التفكير فى تحركاتهم.

وفقا لصحيفة ذا هيل، من المتوقع أن تطلق هايلى مقطع فيديو يشير إلى قرارها هذا الأسبوع، وهى استراتيجية، كما وصفها العديد من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الخطط تهدف إلى زيادة الحضور والحماس من أجل حدث إعلان شخصى فى الأسابيع المقبلة.

وتخطط هايلى للإعلان رسميًا عن ترشحها فى تشارلستون فى 15 فبراير، ويعود قرارها بالدخول إلى السباق إلى الإستراتيجية الأكثر حذرًا التى اعتمدها معظم المرشحين المحتملين الآخرين الذين قرروا أنه لا داعى للإسراع فى استعداداتهم.

وقال عدد من المستشارين الجمهوريين تحدث كثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن هناك حذرًا من أن يصبحوا هدفًا مبكرًا للرئيس السابق دونالد ترمب.

وأعرب بعض المستشارين أيضًا عن أملهم فى أن يواجه حاكم فلوريدا رون ديسانتس، الذى اتخذ خطوات أولية نحو الترشح، تدقيقًا مبكرًا بسبب استطلاعات الرأى الوطنية المرتفعة له حيث يمكن للتدقيق أن يخدم مصلحتهم.

وأضافوا أن هناك شعورًا عامًا فى دوائرهم بأن هناك وقتًا كافيًا لمعرفة المزيد حول كيفية سير السباق وحماس المتبرعين والحصول على بطاقات الاقتراع وبناء البنية التحتية للحملة.