جامعة دمياط تتقدم فى تصنيف ويبوميتركس وجوجل سكولار

واصلت جامعة دمياط تقدمها في تصنيف الباحث العلمي للاستشهادات المرجعية جوجل سكولار، حيث أعلنت مؤسسة ويبوميتركس الأسبانية نتائج تصنيف الجامعات العالمية من حيث عدد الاستشهادات المرجعية التي يرصدها جوجل سكولر نسخة يناير 2023.

وأظهرت النتائج استمرار تقدم جامعة دمياط في هذا التصنيف حيث جاءت الجامعة في المرتبة 1581على مستوى جامعات العالم، محققة بذلك تقدما 116 مركزا عالميا عن إصدار يوليو 2022 حيث كان الترتيب حينذاك 1697، فيما وصل عدد الاستشهادات المرجعية من بحوث المنتسبين لجامعة دمياط 63280.

كما أظهرت النتائج تقدم جامعة دمياط 168 مركزا عالميا فى تصنيف ويبوميتركس عن إصدار يوليو 2022 الذي كان حينذاك 2883 ، محققة بذلك المركز 2710 في نسخة يناير 2023 من بين 31000 جامعة ومؤسسة بحثية حول العالم مصنفة.

كما أظهرت النتيجة ترتيب جامعة دمياط إقليميا على النحو التالي: المركز 93 أفريقيا، المركز 109 عربيا، و المركز 41 على مستوى جامعات شمال أفريقيا، والمركز 328 على مستوى جامعات الشرق الأوسط، والمركز 163 على مستوى دول الاقتصاد الناشئ.

ويعكس هذا التقدم جودة البحث العلمي والإسهامات المتميزة المنتسبين لجامعة دمياط في النشر الدولي، على الرغم من أن عمر جامعة دمياط فقط عشر سنوات و بضعة أشهر إلا أن إخلاص المنتسبين لها جعلها تظهر تباعا فى قوائم التصنيفات العالمية للجامعات حول العالم و لم تكتفى بأن تكون مصنفة فقط بل تتقدم بشكل مستمر وبخطوات سريعة محققة ترتيبا مميزا بالنظر لحداثة نشأة الجامعة.