توزيع 93 ألفا و732 كارت فلاح على المزارعين فى محافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوى بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التى نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 21 حتى 27 من يناير الماضي"، والذى تضمن الإشارة إلى إشراف المديرية على متابعة أعمال الحملة القومية للنهوض بمحصول الفول والقمح، والتى قامت بتنفيذ ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية المعتمدة فى هذه المرحلة من حياة محصول القمح بمركز الواسطى، كما تم زيارة الحقول الإرشادية للفول البلدى والقمح بالمركز، ضمن مشروع الزراعات المبتكرة ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة.

وتضمن التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الشتوية التى تم زراعتها، والتى شملت أكثر من 215ألف فدان محاصيل حقلية (كالقمح، البرسيم، البنجر، البصل، الثوم، الفول، الحمص، الحلبة، قصب السكر، الحدائق) و28 ألف فدان محاصيل خضر(طماطم، بطاطس، باذنجان، كرنب، جزر، لفت، سبانخ، فاصوليا، بسلة، كرات، فلفل)، وأكثر من 8 آلاف فدان من المحاصيل الطبية والعطرية(شيح، نعناع، عتر، شبت، بقدونس، كسبرة، كرفس، كلانديولا، ينسون، ياسمين)

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف بلغ إجمالى كروت الفلاح التى تم توزيعها 93 ألفا و732 كارت، فيما يتواجد بالبنك الزراعى 23098 كارت، فى حين بلغ عدد الكروت التى تم طبعها 133 ألفا و640 كارت ـ بينما يصل إجمالى عدد الحائزين "ممن لديهم حيازات زراعية "إلى 273 ألفا و244 حائزًا ـ فى الوقت الذى بلغ إجمالى ما تم تسجيله على المنظومة 205 ألفا و112.

فى حين تم المرور على الجمعيات الزراعية بقرى بنى هانى ومعصرة نعسان للاطمئنان على أرصدة الأسمدة الزراعية، والوقوف على نسب ما تم صرفه منذ بداية الموسم الشتوى، والتأكد من صلاحية مخازن الأسمدة، وتذليل أى عقبات فى عملية الصرف، مع التشديد على مديرى الجمعيات الزراعية بضرورة تسجيل المزارعين على منظومة كارت الفلاح.