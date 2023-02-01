تكثيف ميدانى لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع "نوة الكرم" بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات "نوة الكرم"، كثف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التواجد الميدانى لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

وفى هذا الصدد، تابع اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، تمركزات سيارات الصرف الصحى وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على الأنفاق والظهير الريفى بعزب الشامى وفرعون ومحسن وشارع النخل، ومصطفى كامل وأرض نوفل، وشارع الشهر العقارى، ونفق سيدى بشر، ونفق السادات 45، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وتواجد ميدانى اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب لمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار أمام كارفور العروبة ومتابعة حركة سير السيارات والسيولة المرورية، موجها كافة الإدارات المعنية بالمتابعة على مدار الساعة ورصد أى أماكن متضررة من تجمعات مياه الأمطار.

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

و تابع محارب هيلع رئيس حى العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحى، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزة ثان أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفى كامل، وشارع 16 اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحى حيث تم متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع البيطاش الرئيسى، ومدخل شارع الهانوفيل الرئيسى، وأمام تاكى بالييطاش، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية أول تحت إشراف السيد موسى رئيس الحى بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع.

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125