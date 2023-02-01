تعليم القاهرة تحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية وتضع خطة لمواجهتها

كتب سيد الخلفاوى

حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خطورة الألعاب الإلكترونية على الطلبة، حيث وجه أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، بوضع خطة لمجابهة تلك الظاهرة ومتابعة تنفيذها بالإدارات التعليمية.

وأكد مدير المديرية على تنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على أبنائنا الطلاب، ودعا "موسي" مسئولى الأنشطة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى التعاون وعقد ندوات وبرامج لتوعية الطلاب بخطورة هذة الألعاب والتأكيد على عدم ممارستها حرصاً على سلامتهم مع التأكيد على الاهتمام بالأنشطة المدرسية وشغل أوقات الطلاب بطريقة سليمة .

ووجه موسى، رسالة لأولياء الأمور على أهمية وجود رقابة من ولى الأمر لحماية الأبناء من ممارسة الألعاب العنيفة التى من الممكن أن تؤثر على شخصيتهم فيما بعد ووقوعهم فريسة لإدمان هذة الألعاب.

وأكد اجتماع وزير التعليم الأخير مع مديرى المديريات، على أهمية التوعية ب مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس حرصاً على سلامة أبناؤنا الطلاب، موضحاً أن الوزارة أعدت حقيبة تدريبية لتفعيل دور المدرسة فى تنمية الولاء والانتماء لدى أبناؤنا الطلاب ومواجهة هذة الظاهرة السلبية الخطيرة، وتنمية مهارات مديرى المدارس وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.

-واوضح" الوزير" أن البرنامج التدريبي يستهدف مديرى المدارس لجميع المراحل، ويتم تنفيذ البرنامج في الفترة من اليوم الأربعاء حتى الخميس 9 فبراير الجارى، وذلك لمدة يومان طبقاً لظروف كل مديرية، على أن يكون التدريب تحت إشراف مديرى المديريات وبالتنسيق مع مديرى إدارت التدريب بالمديرية وتوجيه التربية الإجتماعية، مع ضرورة إرسال تقدير ختامى لكل مديرية يتضمن التوقيت، إجمالي المستهدفين وعدد الدورات، ونسبة الحضور والغياب.

وأكد الوزير على أهمية دور المدرسة فى تعزيز قيم الإنتماء والولاء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية من خلال عقد الندوات وتفعيل الأنشطة المدرسية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.