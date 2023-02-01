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تعليم الجيزة: فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:49 م
تعليم الجيزة: فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات فى الشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم الأحد القادم، ولمدة 15 يوما، مشيرة أن تقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس.

 

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

 

وأوضحت المديرية، أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومي من خلال المدرسة أو من خلال الدخول على على هذا الرابط http://wwww.gizaresult.com/.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

 

1-التوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.

 

2-تسديد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

 

3-إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وصورة شخصية لولى الأمر، وكذلك إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها ل التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

 

 

4-تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التابع لها الطالب.

 

 

5-تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.

 

 

6-التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.

 

 

7-يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا، على أن يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.

 

 

8-يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة اجابة نجله مع ارفاق 2 صورة من البطاقة الخصية لولي الأمر.

 

 

9-تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

 

 

10-فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.

 

 

 

 

 

 


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