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تعليم الجيزة: إعلان نتائج الصف الثانى الثانوى الإثنين المقبل

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:33 م
تعليم الجيزة: إعلان نتائج الصف الثانى الثانوى الإثنين المقبل امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصف الثاني الثانوي يوم الإثنين المقبل الموافق 6 فبراير 2023.

وأشارت المديرية أن المدارس بدأت الإعلان عن نتائج امتحانات 2023، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى الأحد الماضى، ونتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم الإثنين الماضي، كما تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائى يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن أشرف سلومة مدير المديرية، أصدر تعليمات للإدارات التعليمية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك على خلفية قيام بعض المدارس بحجب نتيجة الفصل الدراسي الأول، بسبب تأخر عدد من أولياء الأمور في دفع المصروفات، مشددة على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية، وجه بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (6) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.


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