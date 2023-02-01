اليوم السابع
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تعرف على القطاعات الأكثر ارتفاعا فى إنتاجها الصناعى نوفمبر الماضى.. إنفوجراف

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:00 ص
تعرف على القطاعات الأكثر ارتفاعا فى إنتاجها الصناعى نوفمبر الماضى.. إنفوجراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الصناعات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في إنتاجها، وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر نوفمبر 2022.

 

ويعرض الجهاز بالإنفو جراف أهم هذه القطاعات وفقا لما يلي:

 

القطاعات الأكثر ارتفاعا

مستحضرات الصيدلة

بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 123.97 خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ 122.34 بنسبة زيادة بلغت 1.33٪.

صناعة المستحضرات الصيدلانية
صناعة المستحضرات الصيدلانية

 

الملابس الجاهزة

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 111.05 خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ 103.92 بنسبة زيادة بلغت 6.86٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع دخول موسم الشتاء.

صناعة الملابس الجاهزة
صناعة الملابس الجاهزة

القطاعات الأكثر انخفاضا

الحاسبات والمنتجات الإليكترونية

بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 82.57 خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ 93.03 بنسبة تراجع بلغت 11.24٪ وذلك بسبب نقص المواد الأولية لتوقف الاستيراد من الخارج.

 

الورق ومنتجاته

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 76.45 خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ 78.58 بنسبة انخفاض بلغت 2.71٪ وذلك بسبب نقص المواد الأولية لتوقف الاستيراد من الخارج.

 

وإجمالا بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 112.43 خلال شهر نوفمبر الماضي "أولي" مقابل 109.97 خلال شهر اكتوبر الماضي "نهائى" بنسبة زيادة بلغت 2.24٪.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

الرقم القياسي

اخبار الاقتصاد



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