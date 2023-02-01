تشييع جنازة أحمد شكرى أحد الطلاب ضحايا حادث الشرقية المروع

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد المجيدي في بندر مدينة فاقوس، فيما أطلقت النسوة الزغاريد وسط دعوات بأن يتقبل الله المتوفى عريسًا في الجنة، كونه كبير والده ولا يوجد أشقاء له سوى طفل عمره 6 سنوات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم امام كشك الغزالي مدخل مدينة فاقوس، ووقوع وفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة فاقوس، الي موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين جامبو وملاكى، ما أسفر عن مصرع كلاً من: أحمد رشدي عبدالعال، 18 عامًا، طالب بكلية الطب، باسل محمد رضوان، 18 عامًا، طالب بكلية الطب، ومحمد طارق فوزي، 30 عامًا، سائق السيارة الجامبو، مقيم قرية أم رمادة التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وإصابة أحمد محمد حسين سليمان سرايا، طالب بكلية الطب، بكسر بقاع الجمجمة وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى فاقوس في حالة خطيرة.

وفي سياق متصل، كان قاضى المعارضات بمحكمة الزقازيق، قد قرر تجديد حبس سائق وجده، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل سائق دهسا تحت عجلات جرار زراعى بقرية زهراء بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لخلافات على العمل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول "عبد النبى محمد" 43 عاما سائق، مقيم قرية الزهراء بردين جثة هامدة، إثر إصابات متعددة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الزقازيق الجامعى.

فيما تبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه مشهود له بحسن الخلق، وكان يعمل نجار مسلح وقام مؤخرا بشراء جرار زراعى للعمل عليه بالقرية، وحدثت بينه وبين أخر خلافات بسبب العمل، أمس قام "أحمد م ب" 29 عاما مقيم زهراء بردين، بتحريض من جده، بالتعمد إصابته وقتله بدهسه تحت عجلات الجرار الذى يعمل عليه وذلك خشية من منافسته له فى العمل، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والسلاح المستخدم فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وجده لاتهامه بالتحريض، وتم وإحالتهما للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.