تحصين أكثر من 87 ألف رأس ماشية ببنى سويف لمواجهة الجلد العقدى وجدرى الضأن

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدرى الضأن، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتبين التقرير اليومى، الذى يعده الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الطب البيطرى، أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها وصل إلى 87 ألف و389 رأسًا( 71 ألف و114من الأبقار، 15 ألف و913 من الأغنام، 362 من الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الماضى وحتى 29من نفس الشهر"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتى تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

يًذكر أن المحافظ قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، التى تنفذها الخدمات البيطرية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.