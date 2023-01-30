تحصين 81 ألفا و400 من الثروة الحيوانية ببني سويف لمواجهة أمراض الجلد العُقدى

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدرى الضأن، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



وتبين التقرير اليومى، الذى يعده الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الطب البيطرى، أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها وصل إلى 81 ألفا و441 رأساً ( 66 ألفا و844 من الأبقار، 14 ألفا و244 من الأغنام، 353 من الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الجارى وحتى 28من نفس الشهر"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتى تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.



جدير بالذكر أن المحافظ قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، التى تنفذها الخدمات البيطرية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.



