"تجارة التجزئة الإلكترونية".. بملتقى كلية الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية

نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية الملتقى العلمى الشهرى لقسم الاقتصاد بحضور اعضاء هيئة التدريس بالكلية وقسم الاقتصاد.

وأقيم على هامش الملتقى "سمينار" حيث نوقشت أربعة مقترحات بحثية لاستكمال متطلبات تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه منها باحثة الماجستير ضحى ياقوت المعيدة بقسم الاقتصاد وموضوعها: نحو استراتيجية لتجارة التجزئة الإلكترونية ، باحثة الدكتوراه سمر مصطفى المدرس المساعد بقسم الاقتصاد وموضوعها: تحديد القطاعات الرائدة للتنمية للاقتصاد المصرى باستخدم نظرية الشبكات.

كما ناقش الملتقى سمينار للباحثة الدكتوراه جيرمين جاب الله وموضوعها: السياسات الاحترازية الكلية لاستقرار النظام المالى المصرى خلال الفترة 2005 ، باحثة الماجستير إسراء خليفة وموضوعها: أثر تحرير اسعار الصرف على الأجور والتوظف فى مصر خلال الفترة الإصلاح الاقتصادى 1991 حتى 2022.

فى سياق آخر اختتمت جامعة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كافة الكليات التى انطلاق بداية يناير بالكليات النظرية والعلمية .

وأكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبى المجتمع الأكاديمي، والإنتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسى.